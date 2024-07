Insider: Jüngster Tiefschlag ist für Prinz Harry "bittere Pille zu schlucken"

Große Ehre für Prinz Harry : Der Herzog von Sussex wird am 11. Juli bei den ESPY Awards in Los Angeles mit dem Pat Tillman Award for Service für seine Arbeit bei den Invictus Games geehrt.

Die ESPY-Awards (auch ESPY Awards oder The ESPYS) sind jährlich vergebene Preise der Mediengruppe ESPN für die Besten gemäß dem Sport in den USA.

Prinz Harry: Gegenreaktionen auf Harrys ESPY-Nominierung

Die Nominierung des Prinzen stieß jedoch zum Teil auf heftige Gegenreaktionen. So wurde etwa von der Mutter des Veteranen, nach dem der Preis benannt ist, Kritik geäußert. Sie ist der Meinung, eine weniger privilegierte und kontroverse Person als Harry hätte die Auszeichnung eher verdient.

Beim "Pat Tillman Award for Service" handelt es sich um eine Auszeichnung, welche an eine Person mit einer starken Verbindung zum Sport verliehen wird, die anderen in einer Weise gedient hat, die das Vermächtnis des ehemaligen NFL-Spielers und U.S. Army Rangers Pat Tillman widerspiegelt. Tillman ging nach den Terroranschlägen 11. September 2001 zum Militär und wurde 2004 während eines Einsatzes in Afghanistan durch im Alter von 27 Jahren durch Schüsse von Kameraden getötet.