Königliche Beziehungen: Wie Kate für eine enge Bande zwischen Charles und George sorgt

In einer kürzlich auf dem britischen TV-Sender Channel 5 ausgestrahlten Dokumentation mit dem Titel "Kate: A Queen for the Future" sprach der Adelsexperte und Autor Robert Jobson über Kates Rolle innerhalb des Familienverbands. "Catherine ist sehr wichtig für die Beziehung zwischen (ihren Kindern) Charlotte, George, Louis und dem König." Auch wenn Prinz William und Charles sich nicht immer gut verstehen, "wie es manchmal bei Vätern und Söhnen der Fall ist, ist es immer Catherine, die dafür sorgt, dass der König seine Enkelkinder sehen kann, wenn er sie sehen will. Und das ist wichtig", zitiert das OK!-Magazin Jobson.

Familienmensch

Familie ist Kate generell wichtig. Das Verhältnis zu ihren eigenen Eltern und ihren jüngeren Geschwistern Philippa ("Pippa") und James bezeichnet sie als sehr eng.

Kennengelernt haben sich Kate und der wenige Monate jüngere William als Studenten in Schottland, dort lebten sie auch in einer WG zusammen. "Wir wurden recht früh enge Freunde", berichtete Kate einmal in einem Interview. Zwischendurch trennte sich das Paar. Die ständige Beobachtung durch die Medien soll den beiden zu sehr zugesetzt haben. Ist sie verwöhnt, warum hat sie nach dem Studium nicht durchgängig gearbeitet? Solche kritischen Fragen verstummten irgendwann. Als sie Williams Heiratsantrag annahm, dürfte Catherine Elizabeth Middleton - so ihr vollständiger Mädchenname - sehr genau gewusst haben, worauf sie sich einlässt. Am 29. April 2011 heiratete das Paar in der Kirche Westminster Abbey.

Nachdem Kate im März ihre Krebsdiagnose öffentlich machte, hatte König Charlesdie Offenheit seiner "geliebten Schwiegertochter" gelobt. Der Monarch sei "so stolz auf Catherine für ihren Mut", über ihre Krankheit zu sprechen, hatte der Buckingham-Palast mitgeteilt.