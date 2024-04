Nach Krebsdiagnose: Was Harry in Bezug auf Kate am meisten bereut

Sie galten einst als ein Herz und eine Seele. Das Verhältnis von Prinz Harry und seiner Schwägerin Prinzessin Kate ist in den vergangenen Jahren aber deutlich abgekühlt. Nicht zuletzt, weil der Herzog von Sussex in seinen Memoiren "Spare" (deutscher Titel "Reserve") so manch unliebsames Detail über Catherine mit der Öffentlichkeit geteilt hat.

Kommentare über Kate in Memoiren für Harry "schmerzhaft"

Angesichts Kates Kampf gegen den Krebs dürfte Harry auch seine Anfang des vergangenen Jahres erschienenen Memoiren mit anderen Augen betrachten.

"Wenn Sie feststellen, dass Ihre Schwägerin Krebs hat und Sie Dinge geschrieben haben, die nicht zurückgezogen werden können, ist das eine ziemlich schmerzhafte Situation", so Tessa Dunlop, die derzeit ihr neues Buch "Elizabeth & Philip: A Story of Young Love, Marriage and Monarchy" bewirbt, gegenüber Us Weekly.

Dunlop wies auf die Kritik hin, die Harry und Meghan in der Vergangenheit an der königlichen Familie geübt haben. "Sie kritisieren bewusst die Monarchie und bieten sich dann als Alternative zur Monarchie an. Wenn die Monarchie also in Schwierigkeiten ist, ziehen wir eine Art Vergleich. Können sich Harry und Meghan jetzt wirklich als fürsorgliches Vorbild behaupten?"

Harry und Meghan müssten angesichts der Lage nun umso vorsichtiger sein in Bezug auf ihre öffentlichen Äußerungen. "Sie müssen bei allen Veröffentlichungen auf jeden Fall auf das Timing achten, damit es nicht opportunistisch aussieht", so die Adelsexpertin.