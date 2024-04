Warum Fotoagentur Kates Krebsdiagnose-Video mit einer Warnung versieht

"Dieser Clip wurde von einer Drittorganisation bereitgestellt", heißt es in einer Nachricht von Getty Images, "und entspricht möglicherweise nicht den redaktionellen Richtlinien von Getty Images".

Die Agentur erklärte gegenüber E! News, dass der Hinweis hinzugefügt wurde, weil er "standard" für Fotos oder Filmmaterial ist, die von externen Organisationen – in diesem Fall Kensington Palace – bereitgestellt werden.

Diesmal handelt es sich aber nicht um einen Manipulationsverdacht, wie es bei einem am britischen Muttertag veröffentlichten Foto der Fall war, welches von Kate grob mit Photoshop bearbeitet hatte.

BBC Studios, die Kates Videobotschaft, in der sie ihre Krebsdiagnose verkündete, produziert hatten, haben sich zuvor zu den Dreharbeiten geäußert. Veröffentlicht wurde das Video an einem Freitag, gefilmt wurde am Mittwoch zuvor.

Das Filmstudio stellte klar, es habe keine Bearbeitung des Videos gegeben. Das Team sei auch für die Berichterstattung über die Krönung von König Charles III. und die Beerdigung von Königin Elizabeth II. verantwortlich gewesen. BBC Studios hatte keinen redaktionellen Einfluss auf die übermittelte Botschaft, war nicht an der Verbreitung des Videos beteiligt und nahm auch keine Bearbeitungen an der Aufnahme vor.