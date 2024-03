Mitarbeiter wollte an Krankenakte von Kate: Klinik-Chef bezieht Stellung

Mindestens ein Belegschaftsmitglied der Londoner Privatklinik, in der Prinzessin Kate (42) behandelt wurde, soll einem Bericht der Zeitung Mirror zufolge versucht haben, an die Krankenakte der künftigen Königin zu kommen.

Der Chef der London Clinic, Al Russell , kündigte eine Untersuchung sowie disziplinarische Konsequenzen an. "In unserem Krankenhaus ist kein Platz für diejenigen, die vorsätzlich das Vertrauen unserer Patienten oder Kollegen missbrauchen", sagte Russell am Mittwoch.

Wie der Mirror am Mittwochabend berichtete, sollen bis zu drei Beschäftigte versucht haben, Zugang zur Krankenakte zu erlangen. Der mutmaßliche Bruch der Sicherheitsregeln - ein möglicher Straftatbestand - erfolgte demnach, nachdem Kate am 29. Jänner entlassen worden war. Eine Polizeiermittlung werde nicht ausgeschlossen.

Die Prinzessin war Mitte Jänner in der Klinik am Bauch operiert und nach 13 Tagen entlassen worden. Weitere Details zu ihrer Erkrankung sind nicht bekannt. Es handele sich aber nicht um Krebs. Sie erholt sich seitdem zu Hause. Der Kensington-Palast hatte umgehend mitgeteilt, dass Kate erst nach Ostern wieder Termine wahrnehmen werde. Dennoch verbreiteten sich in sozialen Medien zahlreiche Gerüchte und Verschwörungstheorien. Zuletzt war ein Video an die Öffentlichkeit gelangt, das der Zeitung Sun zufolge Kate mit Ehemann William beim Einkaufsbummel in Windsor zeigt.