Mit dieser Mode-Gemeinsamkeit tun sich Meghan und Melania Trump keinen Gefallen

Eines haben die Herzogin von Sussex und Melania Trump , die Ehefrau von Donald Trump , gemeinsam: Beide Frauen zählen zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Welt. Und beide mussten in der Vergangenheit auch schon oft Kritik einstecken.

Zwar könnten Meghan und Melania Trump nicht unterschiedlicher sein - sie leben an entgegengesetzten Küsten und haben unterschiedliche politische Ansichten (Meghan sagte 2016, dass sie Donald Trump nicht mag, während Trump unverblümt zu erkennen gab, dass er auch nicht viel von Meghan hält) - in modischer Hinsicht scheinen sich die beiden aber einig zu sein.

Christina Kroll, Stylistin und Geschäftsführerin eines auf Mode spezialisierten PR-Unternehmens, sprach mit dem US-Portal The List über die Ähnlichkeiten im Modegeschmack des früheren Models und der Ex-Schauspielerin.

Beiden Frauen sei es der Modeexpertin zufolge in erster Linie ein Anliegen, perfekt auszusehen. "Beide Frauen tragen Outfits, die knitterfrei sind und frisch aus der Reinigung kommen, kein einziger Faden ist fehl am Platz", sagte Kroll gegenüber The List.