Nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den 27-Jährigen hatten die beiden jungen Frauen in sozialen Medien ebenfalls von Gewalt während ihrer jeweiligen Beziehungen mit Høiby berichtet. Die Polizei will sie dazu näher befragen. Ob in den Fällen Strafverfahren eröffnet werden, ist noch unklar - gleichzeitig gilt Høiby somit auch noch nicht als Beschuldigter.

Vorwurf der Körperverletzung

Am 4. August war Høiby in Oslo wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und der Sachbeschädigung festgenommen und am Folgetag wieder freigelassen worden.

Vergangene Woche hatte er in einer Erklärung an den norwegischen Rundfunk eingeräumt, nach einem Streit unter Alkohol- und Kokaineinfluss seiner Freundin gegenüber gewalttätig geworden zu sein und Gegenstände in ihrer Wohnung zerstört zu haben. In dem Text berichtete er auch davon, seit langem mit psychischen Problemen und Drogenmissbrauch zu ringen.