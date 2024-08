Mette-Marits Sohn Marius soll gedroht haben, Kleidung einer Frau in Brand zu stecken

Neue Vorwürfe gegen Marius Borg Høiby

Nun sollen neue Details rund um Høibys Verhaftung durchgesickert sein.

Eine Woche, nachdem es zwischen dem 27-Jährigem und einer Frau in einer Wohnung in Oslo zu einem "gewalttätigen Zwischenfall" gekommen sein soll, wird berichtet, er habe der Frau gedroht, ihre Kleidung anzuzünden.

"Zwei anonyme Quellen teilten der norwegischen Zeitschrift Se og Hor mit, dass die Polizei im Besitz einer Tonaufnahme des Stiefsohns des Kronprinzen sei, der dem Opfer sagte, er würde ihre Kleidung anzünden, wenn sie nicht täte, was er wollte", berichtete The Times am 12. August.

Am darauffolgenden Tag veröffentlichte Se og Hor Fotos, die angeblich in der Wohnung, in der der Angriff stattfand, aufgenommen worden waren. Zu sehen ist unter anderem ein Messer, das aus einer Wand ragt, und eine auf dem Boden zerbrochene Leuchte.

Medien wie die Daily Mail und der Daily Telegraph haben ebenfalls über die Vorwürfe berichtet. Der Palast hat sich bisher nicht geäußert.