Meghans "schwierige" und "emotionale" Gründe für Ablehnung der Invictus-Einladung

Harry wird am 8. Mai anlässlich des zehnjährigen Bestehens der von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games an einem Dankgottesdienst in der St.-Paul's-Cathedral teilnehmen, hieß es in einer Mitteilung. Allerdings ohne seine Frau, da diese nicht mit nach England reisen wird.

Im "Royal Report"-Podcast von Newsweek sprach Royal-Korrespondent Jack Royston über weitere mögliche Gründe, warum Meghan nicht nach Großbritannien kommt. "Das Herzstück dieses Besuchs ist ein Dankgottesdienst für die Invictus Games in der St. Paul’s Cathedral. Sie und Harry wurden dort schon von Royal-Fans ausgebuht", sagte er. "Das war während des Platin-Jubiläums von Königin Elizabeth II. Es gab auch Jubel, aber es gab auch Buhrufe, und das war während eines ähnlichen Dankgottesdienstes."

Der Royalkenner zeigt Verständnis dafür, dass Meghan England fernbleibt, und nach Harrys Großbritannien-Visite zusammen mit ihm aber nach Nigeria reisen will. Royston merkte an, dass Meghan auf der Reise nach Nigeria wahrscheinlich viel freundlicher empfangen werden wird.

"Emotional gesehen ist es für Eltern schwierig"

Die ehemalige Schauspielerin könnte das Vereinigte Königreich möglicherweise aber auch einfach nur meiden, weil sie negative Erinnerungen an ihre Zeit in England hat. Harrys Heimat würde in Meghan "einige ziemlich schwierige Erinnerungen" wecken.

Ihre Rolle als fürsorgliche Mutter würde es Meghan zusätzlich schwer machen, ihre Kinder für längere Zeit nicht zu sehen. "Emotional gesehen ist es für Eltern schwierig, für längere Zeit wegzugehen, weil man seine Kinder zurücklassen muss", so Royston. "Ich nehme an, es ist nicht unmöglich, dass sie Archie und Lilibet mitnehmen, aber vielleicht wollen sie das nicht. Harry und Meghan haben keinen garantierten Polizeischutz. Sie leben nicht mehr in Großbritannien, sodass sie möglicherweise einfach das Gefühl haben, dass das Land nicht sicher für die ganze Familie ist."