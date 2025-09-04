Obwohl die Zuschauerzahlen für die zweite Staffel von Meghans Netflix-Show "With Love, Meghan" angeblich enttäuschen, scheinen doch alle darüber zu sprechen. Interessant an der Show ist im Grunde weniger, was die Herzogin kocht, bäckt und bastelt, sondern wie sie mit ihren (prominenten) Gästen agiert und was sie in Gesprächen über ihr Privatleben verrät – meist nur nebenbei und beiläufig, sodass die Details nur sehr aufmerksamen Zusehern auffallen. Ähnlich verhält es sich mit dem süßen Geheimnis, das Meghan in einer der Folgen verriet. Ein Geheimnis – oder handelt es sich um ein Geständnis? – das die Herzogin durchaus authentisch und sympathisch wirken lässt.

Mäci-Apfeltaschen als Belohnung In der dritten Folge der zweiten Staffel machen sich Meghan und ihr Gast, TV-Persönlichkeit und Modedesigner Tan France, daran, gemeinsam Apfeltaschen zu backen – natürlich mit Äpfeln aus Meghans eigenem Garten, denn die Naturverbundenheit will immerhin betont werden. Während des Werkens in der Küche verrät Meghan: "Meine Liebe zu Apfeltaschen ist tief verwurzelt." Genauer: Sie sei ein Fan der berühmten gebackenen Apfeltaschen der Fast-Food-Kette McDonald's. Als sie noch Schauspielerin war und sie ein erfolgsversprechendes Vorsprechen hinter sich hatte, gönnte sie sich ebendieses Dessert – statt ins Fitnessstudio zu gehen, "was bei den meisten wohl der erste Impuls gewesen wäre", so Meghan, die auch betont: "Bei mir wecken Kochen und Essen auch immer Erinnerungen."

Cheeseburger mit Pommes und Jalapeños Bereits 2022 verrieten Meghan und ihr Mann Prinz Harry, dass sie beide Fans von Fast Food sind. Ganz besonders hätte es ihnen die Kette "In-N-Out Burger" angetan, so die beiden in einem Interview mit People. "Ich bestelle immer zwei Double-Double, Pommes Frites mit Ketchup und eine Cola", so Harry damals. Gemeint ist damit ein Burger mit zwei Fleisch-Patties und karamellisierten Zwiebeln. Und seine Herzensdame? "Für Meghan gibt's einen Cheeseburger mit Pommes und Jalapeños dazu", verriet Harry. 2023 wurde Meghan dabei gesichtet, als sie bei einem McDonald's in Kalifornien bestellte, natürlich nur beim Drive-In, wohl um neugierigen Blicken zu entgehen. Eine Freundin saß neben ihr. Was die beiden bestellten, ist allerdings nicht bekannt.