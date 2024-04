Medien: Niederländische Kronprinzessin Amalia zog vorübergehend nach Spanien

Wie der Rundfunksender NOS am Mittwoch unter Berufung auf Quellen im Königshaus berichtete, studierte die 20-Jährige mehr als ein Jahr lang in Madrid. Mittlerweile lebt sie demnach aber wieder in Amsterdam.

Aus Sicherheitsgründen

Amalia hatte seit 2022 zunächst Politik, Psychologie, Jus und Wirtschaft an der Universität von Amsterdam studiert. Aus Sicherheitsgründen war sie aber schon nach wenigen Wochen aus ihrem Studentenwohnheim ausgezogen und in den Palast in Den Haag zurückgekehrt. Schon damals hatte das Königshaus von Drohungen gegen die Prinzessin gesprochen. Amalia könne nicht mehr in Amsterdam leben und auch nicht mehr ausgehen, hatte Königin Máxima damals erklärt. "Das hat riesige Auswirkungen auf ihr Leben", beklagte die Mutter.