Frederik X. war am 14. Jänner zum dänischen König ausgerufen worden. Zuvor hatte seine 83 Jahre alte Mutter Margrethe II. nach 52 Jahren als Königin abgedankt.

Zurück aus Winterulaub: Mary und Frederik ändern Tradition

Frederik und Mary gelten als smartes und bodenständiges Paar und sind einer Umfrage des dänischen Rundfunks DR zufolge ähnlich beliebt wie Margrethe. Dennoch wird Frederik als neuer Regent wohl einiges anders machen, als man es von seiner Mutter gewohnt war.

Im März sind Mary und Frederik laut offiziellem Hof-Kalender bei gleich zwei wichtigen Dinnern erstmals in gastgebender Funktion. Am 11. März lädt das Paar Hæderstegnsmiddag, ein Dinner für Ehrenabzeichen-Empfänger des Heers, ein. Am 18. März findet das Staatsrat-Dinner Statsrådsmiddag statt.