Lippenleserin: Prinz Louis‘ freche Antwort auf Schimpfe von Prinzessin Charlotte

Dass der kleine Prinz Louis dem royalen Geschehen nicht immer etwas abgewinnen kann, war schon oft offensichtlich. In der Vergangenheit schnitt der jüngste Sohn von Prinzessin Kate und Prinz William schon oft Grimassen. Auch bei der "Trooping The Colour"-Parade am Samstag tanzte der Sechsjährige aus der Reihe.

Lippenleserin Nicola Hickling erzählte dem Mirror, dass Charlotte, während Louis tanzte, ihm zu sagen schien: "Du musst damit aufhören. Schau dir die Parade an" worauf er antwortete: "Das werde ich nicht." Charlotte fügte hinzu: "Tu, was dir gesagt wird", aber ihr Bruder antwortete: "Nö."

Die offizielle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" ist ein Höhepunkt im Kalender der Royal Family. Tausende Soldaten in roten Gardeuniformen und mit Bärenfellmützen paradieren auf dem Exerzierplatz Horse Guards Parade. Der König nimmt den Aufmarsch persönlich ab. Wegen seiner Krebserkrankung legte Charles aber in diesem Jahr per Kutsche den Weg vom Palast zurück. 2023 hatte er die Parade noch hoch zu Pferd verfolgt.