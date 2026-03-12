Meghan in Australien: Wer sie treffen will, muss viel zahlen

Im April reisen Prinz Harry und Herzogin Meghan erstmals seit sieben Jahren wieder nach Australien. Die Reise der Sussexes sorgt im Vorfeld aber für viel Gegenwind. Denn Meghan soll in Sydney an einem exklusiven Frauen-Retreat teilnehmen - und wer sie dort treffen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Mädelstreff mit Meghan für 1.667 Euro aufwärts Die dreitägige Veranstaltung in der australischen Hauptstadt wird als "ultimatives Mädelswochenende" angekündigt. Meghan wird im Rahmen des Retreats im InterContinental Sydney Coogee Beach bei einem Galadinner sprechen. VIP-Ticketinhaber erhalten Plätze in der ersten Reihe und die Möglichkeit zu einem Gruppenfoto mit der Herzogin.

Das Retreat wurde vom "Her Best Life Podcast" organisiert, der von Gemma O'Neill und der bekannten australischen Prominenten Jackie "O" Henderson gegründet wurde. Die Teilnahmemöglichkeit ist jedoch begrenzt: Das exklusive Retreat ist streng auf 300 Teilnehmerinnen limitiert. Leisten können sich es aber wohl die Wenigsten, die Veranstaltung zu besuchen. Laut BBC sind Tickets ab 2.699 australischen Dollar (ca. 1.667 Euro) pro Person erhältlich. Mit diesem "Early Bird Ticket" erhalten Teilnehmerinnen Zugang zum gesamten Wochenendprogramm.

Die horrenden Kosten sorgten auf Social Media zum Teil für erboste Kommentare. Kritik an Kosten "Für 3.000 Dollar würde ich erwarten, dass sie zu mir nach Hause kommt, mir Abendessen kocht, es dann schneidet und mir serviert, bevor sie abwäscht, meine Wäsche wäscht und staubsaugt", schreibt etwa ein User auf X. "Sie kann auch das Auto waschen. Dreitausend Dollar!"