Körperspracheexpertin: Emotionaler William bricht in neuem Video mit Kate Tradition

Langsam soll wieder etwas Normalität in den Alltag der britischen Royals einkehren. Prinzessin Kate kündigte diese Woche in einer sehr persönlichen Videobotschaft an, schrittweise wieder Termine wahrnehmen zu wollen und erklärte, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen hat.

Sie werde sich aber vor allem darauf konzentrieren, krebsfrei zu bleiben. Die künftige Königin hatte ihre Erkrankung im März öffentlich gemacht.

"Emotionale Flutwelle" Die Körpersprache-Expertin Judi James analysierte das neue Video. William - traditionellerweise sonst emotional zurückhaltend - wirke verändert und ungewohnt berührt, sagte sie im Gespräch mit dem britischen Nachrichtenportal Express.co.uk. "Für einen Mann, der seine Gefühle selten in der Öffentlichkeit zeigt, ist das eine Flutwelle an Emotionen", so James. "Er hält ihre Hände in seinen und beugt sich spontan vor, um sie liebevoll zu küssen. Es gibt sogar eine ziemlich leidenschaftliche, verspielte Szene, in der er sich auf sie legt und ihren Hals küsst, um allen zu zeigen, wie stark der Funke nach über zehn Jahren Ehe noch ist. Diese Dokumentation ihrer Liebe scheint für William und Kate ebenso wichtig zu sein wie für die Fans." Hinter "verschlossenen Türen" gebe es "offensichtlich erstaunlich viel Spaß, Glück und die stärksten Bande der Liebe", so James.

"Die vergangenen neun Monate waren unglaublich hart für uns als Familie", hieß es in Kates Botschaft. "Das Leben, wie man es kennt, kann sich in einem einzigen Moment verändern, und wir mussten einen Weg finden, um durch stürmische Wasser und einen unbekannten Weg zu navigieren."

Kate betonte, eine "Reise" mit Krebs sei komplex, beängstigend und unvorhersehbar. "Mit Demut bringt es dich Auge in Auge mit deinen eigenen Schwächen auf eine Weise, über die du noch nie nachgedacht hast und damit auch eine neue Perspektive auf alles." William und sie hätten über einfache, aber wichtige Dinge im Leben nachgedacht, die für viele Menschen normal erschienen.

"Mein Fokus ist jetzt, frei von Krebs zu bleiben. Obwohl ich die Chemotherapie beendet habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung lang, und ich muss weiterhin von Tag zu Tag leben", betonte Kate. Dies unterstrich auch William. "Das sind gute Nachrichten, aber es ist noch ein weiter Weg", sagte der britische Thronfolger am Rande eines Termins in Wales auf die Frage einer Besucherin. In der südwalisischen Stadt Llanelli zeigte sich William entspannt und erneut mit Bart. An einer Schule scherzte er mit Schaulustigen. Mehrere Menschen gaben ihm Genesungswünsche für seine Ehefrau mit auf den Weg, die zu Hause geblieben war.