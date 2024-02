Körperspracheexperte: Wie sich Camilla in ihrer neuen Rolle als Königin wirklich fühlt

Erstmals nach seiner Prostata-Operation hat sich König Charles III. am Sonntag in der Öffentlichkeit gezeigt. Das britische Staatsoberhaupt besuchte gemeinsam mit Ehefrau Königin Camilla einen Gottesdienst auf dem königlichen Anwesen Sandringham in Ostengland. Der 75-Jährige winkte den Fotografen zu und lächelte.

Charles hatte sich am 26. Jänner in der London Clinic einem Eingriff wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung unterzogen. Er wurde wenige Tage später entlassen. Der Palast kündigte an, der Monarch werde sich noch einige Zeit zu Hause erholen, bevor er wieder Termine wahrnimmt.

Camilla "zieht die Show alleine durch" Der britische Körperspracheexperte Darren Stanton glaubt zu wissen, dass Camilla sich auch ohne Charles äußerst "wohl in ihrer Haut fühlt". Er analysierte einen der Auftritte, die sie in Windsor solo absolvierte und kam zum Schluss, dass Camilla keine Angst davor hat, "im Mittelpunkt zu stehen". Außerdem zeige sie ein hohes Maß an Selbstvertrauen. Die Königin ziehe die "Show alleine durch".

Stanton sieht Ähnlichkeiten zur verstorbenen Königin Elisabeth II. Die britische Zeitung The Mirror zitiert den Körperspracheexperten: "Camilla zeigt stets ein hohes Maß an Selbstbewusstsein. Wir sehen keine Anzeichen von Stress, ihre Arme sind nie vor ihrem Körper verschränkt. Stattdessen signalisiert sie im Gespräch mit anderen mit sichtbaren Handflächen Aufgeschlossenheit. Das ist ein Zeichen von Vertrauen." Ihr Auftreten strahle Souveränität aus: "Augenkontakt, Körperhaltung und die Art und Weise, wie sie auf Menschen zugeht - das sind alles Zeichen, die auf das Selbstvertrauen von Camilla hinweisen", so Stanton. Camilla könne sich "mühelos in die Rolle der Königin hineinversetzen".