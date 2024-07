Königin Camillas witzige Bemerkung nach einem Schlückchen Whisky

Camilla und Charles verbringen jedes Jahr mehrere Tage in ihrer offiziellen Residenz in Schottland, dem Palace of Holyroodhouse - so auch heuer.

König Charles III. war trotz Krebserkrankung wieder auf Reisen. Am Dienstag ist der britische Monarch zur traditionellen "Holyrood-Woche" in Edinburgh eingetroffen.

Charles verbringt jedes Jahr mehrere Tage in seiner offiziellen Residenz in Schottland, dem Palace of Holyroodhouse. Bei seiner Ankunft hatte der 75-Jährige symbolisch die Schlüssel der schottischen Hauptstadt entgegen, die aber sofort wieder zurückgegeben wurden.

"That hit the spot" Charles und seine Frau Königin Camilla waren zuvor per Hubschrauber angereist und wurden mit einer militärischen Zeremonie empfangen. Edinburgh feiert in diesem Jahr 900. Stadtjubiläum. Dazu wollte Charles am Mittwoch an einer Feier auf Edinburgh Castle teilnehmen. Bei einer Veranstaltung zu den Feierlichkeiten durften Charles und Camilla einen laut der britischen Zeitung Mirror 52 Jahre alten Whisky verkosten. Camilla habe nach einem Schluck gescherzt: "That hit the spot" - also etwa: "Das war jetzt genau das Richtige."

© APA/AFP/POOL/JANE BARLOW Königin Camilla und König Charles bei der Verkostung des Whiskys

Charles geht es "nicht allzu schlecht" Charles zeigte sich in Schottland nahbar. Als ein Fan sich mit: "Ich hoffe, es geht Ihnen gut" nach seinem Gesundheitszustand erkundigte, habe er laut Mirror entgegnet: "Nicht allzu schlecht."

Der eigentlich einwöchige Aufenthalt ist in diesem Jahr verkürzt worden. Am Donnerstag wurde in Großbritannien ein neues Parlament gewählt. Dann wurde Charles in seiner Funktion als Staatsoberhaupt gebraucht, wenn er den neuen Premierminister ernennen muss.