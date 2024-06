Königin Camilla ist neidisch auf Schirmherr Charles

Königin Camilla ist neidisch auf einen Posten ihres Ehemannes König Charles. "Ich weiß, dass mein Mann der Schirmherr ist, aber vielleicht muss ich ihm einen Stups geben, ich würde ihm das gerne abknöpfen", sagte die 76-Jährige am Mittwoch im Gartenmuseums in London.

Camillas Bemerkung habe die Anwesenden zum Lachen gebracht, berichtet das People-Magazin. Charles steht seit eineinhalb Jahren an der Spitze der britischen Monarchie und interessiert sich seit Langem für Umweltschutz. Der Monarch wird derzeit wegen einer Krebserkrankung behandelt und nimmt deswegen keine öffentlichen Termine wahr. Ihm gehe es "sehr gut", sagte Camilla kürzlich bei einem Besuch in Nordirland.

Grüner König

Seine Liebe für die Gartenarbeit brachte dem heute 75-Jährigen aber auch schon Spott ein. In einem Interview im Jahr 1986 erzählte er, dass er mit Pflanzen spreche. Doch im Laufe der Jahre stießen seine Ansichten zum Umweltschutz auf mehr und mehr Zustimmung. Auf dem Klimagipfel 2021 in Glasgow forderte er die Politiker auf, ihre Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung zu verdoppeln. Charles ließ außerdem sein Auto, einen mehr als 50 Jahre alten Aston Martin, so umrüsten, dass er mit überschüssigem englischem Weißwein und Molke aus der Käseherstellung fahren kann.