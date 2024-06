Adelsexperte: Prinz William war emotional nicht auf aktuelle Gesundheitskrise vorbereitet

Charles lebte "immer sehr gesund"

William lässt sich öffentlich nicht in die Karten blicken. Wie es ihm geht? Unklar. Er hält sich inzwischen an das Motto: Business as usual - alles wie immer. "Vielleicht war er emotional nicht darauf vorbereitet", so der britische Autor und Historiker Gareth Russell im Gespräch mit der Promiplattform Us Weekly über die aktuelle Gesundheitskrise der Royal Family. Charles sei zwar "älter - aber bekanntermaßen stets ziemlich gesund und lebt gut, isst gut und lässt sich laut seiner Frau, Königin Camilla, nicht gehen", so der Adelsexperte weiter.

Wie sich Kate derzeit fühlt, ist nicht bekannt. William hatte sich laut britischen Medienberichten kürzlich bei einer Gedenkveranstaltung für den D-Day vage über ihren Gesundheitszustand geäußert. Auf die Frage, ob es der an Krebs erkrankten Princess of Wales schon besser gehe, antwortete William demnach mit einem klaren "yes". Die Äußerung stammt von einem Video, das William im Gespräch mit einem älteren Mann in einem Rollstuhl zeigt. William hatte vergangene Woche mit seinem Vater König Charles und Königin Camilla bei einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie teilgenommen. Kate wäre am liebsten auch bei dem Event in der Hafenstadt Portsmouth dabei gewesen, fügte William hinzu.