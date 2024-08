Charles "zutiefst betrübt" nach Tod enger Familienfreundin

Lady Ogilvys Ehemann David, der auch Kanzler des Distelordens war, war ein enger Jugendfreund von Königin Elizabeth II..

König Charles schätze "Ginnies" Dienst für die Queen

Und so kommt es, dass auch König Charles die einstige Vertraute seiner Mutter gut kannte und sich von ihrem Tod betroffen zeigt.

Während des Besuchs des Monarchen in Southport am Dienstag veröffentlichte der Buckingham Palace in seinem Namen eine Erklärung, in der es hieß: "Seine Majestät war zutiefst traurig über die Nachricht, da er Lady Airlie so lange Zeit seines Lebens kannte und ihre immense Hingabe und ihren engagierten Dienst für Ihre verstorbene Majestät über so viele Jahre hinweg so sehr schätzte."