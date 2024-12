König Charles gewährt zu Weihnachten seltenen Einblick in luxuriöses Privatanwesen

König Charles am 13. Dezember in seinem Highgrove-Anwesen

Wenn der britische König Charles III. sich zurückziehen will, dann kann er dies beispielsweise im sehr geräumigen Highgrove House im Südwesten Englands tun. Die britische Zeitung Mirror beschrieb die luxuriöse Villa kürzlich als "Zufluchtsort".

Auf dem Gelände des Anwesens fand kurz vor Weihnachten auch die "Crafts at Christmas"-Feier statt, an der sich Mitarbeitende der The King's Foundation beteiligten. Mit der Veranstaltung sollte etwa die traditionelle Handwerkskunst gewürdigt werden. Charles: "Es geht darum, jene Fertigkeiten zu erhalten, die immer gebraucht werden, egal in welchem Zeitalter wir uns befinden. Sie sind alle im Verschwinden begriffen, und der Kampf besteht darin, all diese besonderen Fähigkeiten zu erhalten."

Wie auf Fotos, die einen kleinen Einblick in das festlick geschmückte Anwesen geben, zu sehen ist, hat sich der König mit einigen Besuchern und Besucherinnen unterhalten. Laut Mirror sprach er vor Ort mit einem Schmied und einer kunstschaffenden Person und probierte geröstete Maronen. Nach einem Ständchen eines lokalen Chors habe sich Charles in einen Veranstaltungsraum auf dem Gelände zurückgezogen und dort geholfen, einen Christbaum zu schmücken.

Seit dem Jahr 1980 liegt das Highgrove-Anwesen mit neun Schlafzimmern und vier Empfangsräumen Charles am Herzen. Kurz nach dem Erwerb renovierte er es umfassend. Wie es darin aussieht, blieb großteils ein Geheimnis. In einer historischen Aufnahme bekommt man einen kleinen Einblick in das private "Ferienschloss" von Charles und seiner Frau Camilla. Das 1982 veröffentlichte Foto zeigt den jungen Charles im Wohnzimmer seines neuen Anwesens. Der damalige Thronfolger sitzt dabei auf einem cremefarbenen Sofa mit Zierkissen. Hinter ihm befindet sich ein großformatiges Gemälde. Vom geöffneten Fenster aus ist ein Teil des imposanten Gartens zu sehen.

Auf der offiziellen Website rund um das Anwesen heißt es: "Highgrove ist die private Residenz Seiner Königlichen Hoheit in der Nähe von Tetbury in Gloucestershire." Seit den 1980er Jahren waren sowohl das Haus als auch der Garten Gegenstand vieler Umbauten. Doch nicht nur Urlaube verbrachte Charles hier. Auch diverse Geburtstage hatte er in Highrove gefeiert. Darunter auch sein 60., zu dem er viele Freunde und Famlie lud. Bei der Privatparty auf seinem Landsitz hatte er damals mit mehr als 100 Gästen angestoßen. Auch die Spice Girls durften Ende der 1990er Jahre mal vorbeischauen: Charles hatte seinen damals 13-jährigen Sohn Harry damals überraschen wollen: Victoria Beckham, Mel B und die anderen Mitglieder der damals sehr erfolgreichen Band sollten mit dem Prinzen Tee trinken und ihm so die Osterferien versüßen. An Harrys älterem Bruder William ging das Treffen vorbei.

Erstes Weihnachtsfest seit Krebsdiagnose Charles hat ein schwieriges Jahr hinter sich: Im Februar hatte der Palast mitgeteilt, dass der König an Krebs leidet. Zunächst hatte er alle Termine abgesagt. Trotz anhaltender Behandlung nimmt der König seit April wieder zunehmend Pflichten wahr. Kürzlich reisten er und Camilla gemeinsam nach Australien und Samoa. Für Aufsehen sorgte kürzlich eine Weihnachtsfeier von Angestellten des Buckingham-Palastes: Das Fest war in eine handfeste Schlägerei ausgeartet. Wie die Polizei der britischen Hauptstadt Mitte Dezember bekanntgab, musste sie letztlich bei der Party in einer Bar in Fußnähe der königlichen Residenz eingreifen. Eine Frau sei festgenommen worden. Sie habe Gläser zertrümmert und versucht, einen Bar-Mitarbeiter anzugreifen. Die Feier in der Bar fand nach einer offiziellen Veranstaltung im Palast statt. "Wir wissen um einen Vorfall außerhalb des Arbeitsplatzes, an dem mehrere Haushaltsangestellte beteiligt waren, die zuvor an einem frühen Abendempfang im Palast teilgenommen hatten", sagte ein Palastsprecher. Es habe sich in der Bar um ein informelles Zusammenkommen gehandelt, "nicht um eine offizielle Palast-Weihnachtsfeier". Der Vorfall werde untersucht und es werde "robuste Disziplinarmaßnahmen" geben. Nach Angaben der Boulevardzeitung The Sun nahmen an der Bar-Feier rund 50 Palast-Mitarbeitende teil. Diese sei in "Chaos" ausgeartet, das 24-jährige Zimmermädchen sei dabei "außer Kontrolle geraten". Die Frau wurde laut Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Sachbeschädigung sowie der Trunkenheit festgenommen. Sie sei am nächsten Tag wieder auf freien Fuß gesetzt worden.