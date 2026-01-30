Charles: Kehrtwende gegenüber Andrew wegen Problemen mit Marsh Farm?
Der ehemalige britische Prinz Andrew soll aufgrund seiner Verbindung zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein die Royal Lodge verlassen und in eine bescheidenere Unterkunft auf dem Sandringham-Gelände ziehen. Dies ist bereits seit vergangenem Jahr bekannt - der Umzug ist bisher wohl aber noch nicht erfolgt.
Nun mehren sich Berichte über angebliche Schwierigkeiten in Bezug auf Andrew Mountbatten-Windsors neues Zuhause. Von Sicherheitsbedenken und Schädlingen ist die Rede. Und es könnte sogar soweit kommen, dass König Charles III. zu einer Kehrtwende gezwungen sein könnte, wird spekuliert.
Andrews neues Zuhause von Überschwemmungen bedroht
Die Marsh Farm, die angeblich von Charles für seinen Bruder "ausgesucht" wurde, wie der Mirror berichtet, liegt in sumpfigem Gelände unterhalb des Meeresspiegels.
Um ein sicheres Wohnen in dem seit mehreren Jahren leerstehenden ehemaligen Wirtschaftsgebäude zu gewährleisten, müsste daher inmitten der Renovierungsarbeiten, die bereist seit Monaten in vollem Gange sind, zusätzlich eine "umfassende Sicherheitsüberarbeitung" stattfinden.
Doch so beschwerlich dies ist - die Situation könnte Andrew, dem ehemaligen Herzog von York, in die Hände spielen.
Laut Times soll Andrew mit der Vereinbarung, die mit Charles in Bezug auf seinen Umzug getroffen wurde, unzufrieden sein - und der Umfang der erforderlichen Arbeit könnte dazu führen, dass Charles "gezwungen sein könnte, nachzugeben".
Bauarbeiter hätten bereits Sicherheitstore und Alarmanlagen installiert. Die Arbeiten könnten aber länger dauern als geplant. "Trotz der bereits begonnenen umfangreichen Arbeiten auf Marsh Farm ist es jedoch offenbar ungewiss, ob diese auch erfolgreich sein werden", schreibt Adelsexpertin Kate Mansey in einem Artikel für die Times. "Um Andrews Sicherheit zu gewährleisten, ist eine umfassende Sicherheitsüberarbeitung erforderlich."
Charles gezwungen, andere Unterkunft für Andrew zu finden?
Dass das Haus möglicherweise von Überschwemmungen bedroht ist, scheint nicht das einzige Hindernis zu sein.
Auf dem Grundstück der Marsh Farm wurden laut der britischen Nachrichtenplattform Express.co.uk kürzlich Schädlingsbekämpfungsfahrzeuge gesichtet. Es gebe Gerüchte, wonach Mäuse der Grund sein könnten. Auch über Maulwurfhügel wird in dem Bericht spekuliert. Befürchtet werde, dass ein gröberes Problem vorliegen könnte. Es werde jedoch nicht davon ausgegangen, dass es sich um Rattenbefall handeln könnte.
Dies wurde auch von Mansey kommentiert. "Unterdessen wurden Schädlingsbekämpfer am Haus gesichtet, nachdem ein Maulwurfproblem auf dem Gelände gemeldet worden war", schreibt die Adelsexpertin. "Das bedeutet, dass der König möglicherweise gezwungen sein wird, nachzugeben und für seinen Bruder ein anderes Anwesen in Sandringham zu finden."
Sollte es soweit kommen, dürfte sich der Ex-Prinz freuen. Andrew soll die Marsh Farm nämlich gar nicht toll finden. Berichtet wurde, er hätte die Größe des Anwesens bemängelt, die wesentlich geringer ausfällt als die der Royal Lodge. "Und auch andere bezweifeln, dass die Unterkunft für eine so prominente Persönlichkeit angemessen ist", fügt Mansey hinzu, ohne Namen zu nennen - wobei zuletzt berichtet wurde, dass Prinzessin Anne und Prinz Edward der Meinung wären, Charles habe Andrew viel zu hart bestraft (dazu mehr hier).
