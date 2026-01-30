Charles: Kehrtwende gegenüber Andrew wegen Problemen mit Marsh Farm?

Nun mehren sich Berichte über angebliche Schwierigkeiten in Bezug auf Andrew Mountbatten-Windsors neues Zuhause. Von Sicherheitsbedenken und Schädlingen ist die Rede. Und es könnte sogar soweit kommen, dass König Charles III. zu einer Kehrtwende gezwungen sein könnte, wird spekuliert.

Der ehemalige britische Prinz Andrew soll aufgrund seiner Verbindung zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein die Royal Lodge verlassen und in eine bescheidenere Unterkunft auf dem Sandringham-Gelände ziehen. Dies ist bereits seit vergangenem Jahr bekannt - der Umzug ist bisher wohl aber noch nicht erfolgt.

Doch so beschwerlich dies ist - die Situation könnte Andrew, dem ehemaligen Herzog von York, in die Hände spielen.

Um ein sicheres Wohnen in dem seit mehreren Jahren leerstehenden ehemaligen Wirtschaftsgebäude zu gewährleisten, müsste daher inmitten der Renovierungsarbeiten, die bereist seit Monaten in vollem Gange sind, zusätzlich eine "umfassende Sicherheitsüberarbeitung" stattfinden.

Die Marsh Farm, die angeblich von Charles für seinen Bruder "ausgesucht" wurde, wie der Mirror berichtet, liegt in sumpfigem Gelände unterhalb des Meeresspiegels.

Laut Times soll Andrew mit der Vereinbarung, die mit Charles in Bezug auf seinen Umzug getroffen wurde, unzufrieden sein - und der Umfang der erforderlichen Arbeit könnte dazu führen, dass Charles "gezwungen sein könnte, nachzugeben".

Bauarbeiter hätten bereits Sicherheitstore und Alarmanlagen installiert. Die Arbeiten könnten aber länger dauern als geplant. "Trotz der bereits begonnenen umfangreichen Arbeiten auf Marsh Farm ist es jedoch offenbar ungewiss, ob diese auch erfolgreich sein werden", schreibt Adelsexpertin Kate Mansey in einem Artikel für die Times. "Um Andrews Sicherheit zu gewährleisten, ist eine umfassende Sicherheitsüberarbeitung erforderlich."

Charles gezwungen, andere Unterkunft für Andrew zu finden?

Dass das Haus möglicherweise von Überschwemmungen bedroht ist, scheint nicht das einzige Hindernis zu sein.

Auf dem Grundstück der Marsh Farm wurden laut der britischen Nachrichtenplattform Express.co.uk kürzlich Schädlingsbekämpfungsfahrzeuge gesichtet. Es gebe Gerüchte, wonach Mäuse der Grund sein könnten. Auch über Maulwurfhügel wird in dem Bericht spekuliert. Befürchtet werde, dass ein gröberes Problem vorliegen könnte. Es werde jedoch nicht davon ausgegangen, dass es sich um Rattenbefall handeln könnte.