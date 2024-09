Im April 2021 verstarb Prinz Philip im Alter von 99 Jahren. Am Sarg weinte auch sein Sohn König Charles III. (heute 75) – was durchaus ungewöhnlich war, denn Charles ist, genauso wie der Rest der Royals, nicht dafür bekannt, in der Öffentlichkeit Emotionen zu zeigen.

Zeitreise in Charles' Kindheit

Der Brief ist 70 Jahre alt und wurde am 25. März 1954 verfasst – von einem Charles, der damals erst fünf Jahre alt war. Er stammt aus einer Privatsammlung und wurde nun für 7.000 Pfund versteigert, liegt aber der britischen Daily Mail vor. Diese druckte den Inhalt des Briefes ab.

"Dear Papa, I am longing to see you in the ship. Love from Charles. XOXOXOXOXO" (auf Deutsch: "Lieber Papa, ich sehne mich danach, dich auf dem Schiff zu sehen. Liebe von Charles. Küsse und Umarmungen") steht dort in süß-kindlicher Schrift geschrieben. Für die kurze, aber sehr innige Nachricht wählte Charles das offizielle Buckingham-Palast-Briefpapier.

Recherchen ergeben, dass Philipp und Queen Elizabeth II. sich zum damaligen Zeitpunkt acht Wochen lang aufgrund eines Staatsbesuches in Australien aufhielten.