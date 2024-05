König Charles offenbart in Briefen an Freunde seinen wahren Gesundheitszustand

Der britische König Charles III. ist zurück auf dem royalen Parkett. Erstmals seit Bekanntwerden seiner Krebserkrankung vor rund drei Monaten zeigte er sich Ende April wieder offiziell in der Öffentlichkeit. Zusammen mit seiner Frau Camilla besuchte er in London ein Krebs-Behandlungszentrum.

Charles fühle sich "wie ein eingesperrter Löwe"

Charles' Rückkehr ins Rampenlicht sorgte für Aufatmen beim Volk. Die britische Zeitung Times berichtet, der König schreibe seinen Freunden persönliche Briefe, in denen er sie über seinen Gesundheitszustand aufklärt. Diese würden seinen "etwas angeschlagenen" Zustand, aber auch seine "Entschlossenheit", die Krankheit zu besiegen, offenbaren. "Ich sehe die Entschlossenheit, dass er sich nicht aufhalten lassen will, eine pragmatische Akzeptanz der Änderungen, die an seinem Terminplan vorgenommen werden mussten, und den absoluten Wunsch, wieder voll durchzustarten", zitiert die Times einen Freund des Königs.

Charles soll recht ungeduldig sein: "Er war frustriert, weil es noch so viel gibt, was er erreichen möchte. Er hält sich selbst an sehr hohe Standards im öffentlichen Dienst und hat das Gefühl, dass er Menschen und Organisationen im Stich lässt, wenn er nicht all die öffentlichen Aufgaben wahrnimmt, die zu seiner Rolle gehören", so eine Quelle über Charles' Abwesenheit. Eine weitere Quelle meint, der König fühlte sich "wie ein eingesperrter Löwe".