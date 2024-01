König Charles III. vor Prostata-OP zurück in London

Der britische König Charles III. ist laut Medien vor seiner geplanten Prostata-Operation in dieser Woche wieder nach London zurückgekehrt. Wie die Sun berichtete, wurde der 75-jährige Monarch am Donnerstag in einem Auto in der Nähe des Buckingham-Palasts gesichtet. Aufnahmen zeigten Charles auf dem Rücksitz einer Limousine. Über dem Buckingham-Palast wurde wie üblich in Anwesenheit des Monarchen die Königliche Standarte gehisst, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

