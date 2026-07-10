König Charles empfing Prinz Harry und Meghan mit Kindern

König Charles und seine Frau, Königin Camilla, haben Charles' Sohn, Prinz Harry, dessen Frau Meghan und ihre beiden Kinder empfangen. Das berichtete ITV am Freitag.

Harry hat Großbritannien seit einem Zerwürfnis mit seinem Vater und seinem älteren Bruder, Prinz William, nur ein- oder zweimal im Jahr besucht.