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Royals

König Charles empfing Prinz Harry und Meghan mit Kindern

Seit dem Zerwürfnis besucht Harry Großbritannien nur ein- oder zweimal im Jahr.
10.07.2026, 20:37

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König Charles III. trägt eine militärische Uniform mit einer weißen Schirmmütze und goldenen Abzeichen vor einem hellen Hintergrund.

König Charles und seine Frau, Königin Camilla, haben Charles' Sohn, Prinz Harry, dessen Frau Meghan und ihre beiden Kinder empfangen. Das berichtete ITV am Freitag. 

Harry hat Großbritannien seit einem Zerwürfnis mit seinem Vater und seinem älteren Bruder, Prinz William, nur ein- oder zweimal im Jahr besucht. 

Also doch? Meghan soll mit Kindern nach England nachreisen - unter einer Bedingung

Harrys Kinder - Archie (7) und Lilibet (5) - waren seit 2022 nicht mehr im Land. Der Buckingham-Palast reagierte vorerst nicht auf eine Anfrage von Reuters.

Agenturen, mafa  | 

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