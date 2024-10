König Charles angewiesen, bevorstehende Reise abzusagen – Details

Wie der Buckingham Palace bestätigt, wird König Charles III. auf Anraten der Regierung nicht am Cop29-Klimatreffen in Aserbaidschan teilnehmen.

Das Klimatreffen beginnt am 11. November in Baku, Aserbaidschan, lediglich etwas mehr als zwei Wochen nach der anstehenden Fernreise von Charles, der sich nach seiner Krebsdiagnose in Behandlung befindet, und Königin Camilla nach Australien und Samoa.

König Charles verpasst COP29-Klimagipfel in Aserbaidschan

Die Entscheidung erfolgt nicht aus gesundheitlichen Gründen. Die Teilnahme des britischen Monarchen oder eines anderen Mitglieds der königlichen Familie an dem internationalen Treffen hängt vom Rat der Regierung ab, erklärt das Magazin Hello!.

Charles hatte letztes Jahr am Cop28-Klimagipfel in Dubai teilgenommen. Der Monarch ist dafür bekannt, sich für Umweltbelange einzusetzen und hielt letztes Jahr bei der Eröffnung der Veranstaltung in Dubai eine Rede. 2022 war er dem Cop27-Klimagipfel in Ägypten fern geblieben, nachdem eine "einstimmige Einigung" erzielt worden war, sollte er auf Anraten der Regierung auch damals nicht an der Versammlung in Ägypten teilnehmen.