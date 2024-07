König Charles' 21.000-Euro-Geschenk für Williams Sohn George

Der britische Prinz George feierte seinen 11. Geburtstag. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto, das der Kensington-Palast zu dem Anlass am Montag herausgab, ist er in einem weißen Hemd und mit dunklem Sakko zu sehen. Er wirkt lässig mit einem Kettchen am Handgelenk. Der Zweite in der britischen Thronfolge blickt im Sitzen hinauf zur Kamera und lächelt. Dazu hieß es auf X sinngemäß: "Prinz George, alles Gute zum Geburtstag heute!"