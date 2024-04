"Klaps auf den Po": Freund plaudert peinliches Detail über König Frederik aus

Der neue Monarch gibt sich besonders volksnah: Nur drei Tage nach der Thronbesteigung überraschte König Frederik mit der Veröffentlichung eines neuen Buches, in dem er seine Vision für die Monarchie darlegt - und ganz persönliche Details preisgibt. Das Buch – das in Dänemark bereits ein Bestseller ist – entstand in Zusammenarbeit mit Autor Jens Andersen und befasst sich unter anderem auch mit Frederiks Kindheit und seiner komplizierten Beziehung zu seinem 2018 verstorbenen Vater Prinz Henrik .

Sänger Christopher und Frederik teilen sich ein Hobby

Der dänische Sänger, der mit vollem Namen Christopher Lund Nissen heißt, sprach mit dem Euroman-Magazin über Frederik und erzählte, dass er sich schon mehrfach privat mit dem Sohn von Margrethe II. getroffen habe.

So habe er während seiner Welttournee eine Textnachricht von Frederik erhalten, in der er den Musiker angeblich gebeten haben soll, sein Padel-Tennis-Partner zu sein. Dem Bericht zufolge besucht Frederik gerne einen privaten Padel-Platz in Nordseeland, wo er die Sportart - bei der es sich um eine Mischung aus Tennis und Squash handelt - mit ausgewählten Partnern ausübt. Christopher enthüllte in dem Interview, dieses Hobby mit dem Regenten zu teilen.

Er habe Frederik da aber absagen müssen, weil er mit seiner Tour beschäftigt war.