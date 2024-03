"Keine leichte Aufgabe": Prinz William gibt dringliches Statement ab

William schloss sich diese Woche den Unterstützern des "Earthshot Prize Launchpad" an, einer neuen Plattform, die dazu beitragen soll, potenzielle Lösungen für den Klimawandel zu entwickeln und umzusetzen.

Der britische Thronfolger hielt bei dem Event in London eine Rede, die ihm sehr am Herzen zu liegen schien. Jetzt sei das "kritische Jahrzehnt", in dem es darum gehe, den Planeten auf einen "gesünderen" Weg zur Bewältigung der Klimakrise zu bringen, warnte der Prinz von Wales, der sich wie sein Vater König Charles III. und sein Bruder Prinz Harry für Maßnahmen gegen den Klimawandel einsetzt.