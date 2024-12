Katy Perry enthüllt Weihnachtstradition mit Meghan und Prinz Harry

Während eines Auftritts für ihr ITV-Weihnachtsspecial in London verriet Katy Perry diese Woche, dass sie plant, sich am Heiligabend als "Der Grinch" zu verkleiden, um für ihre Nachbarn zu singen – darunter auch für die Sussexes, die in derselben Straße wie Perry und Bloom in Montecito wohnen.

Was bisher nicht bekannt war: Katy Perry und Orlando Bloom pflegen einen Weihnachtsbrauch, an dem auch Meghan und Prinz Harry beteiligt sind.

"Wir werden in Amerika zu Hause sein und tatsächlich etwas tun, was wir jedes Jahr tun", sagt Perry laut The Sun. "Wir mieten einen Trolley und verkleiden uns, und der Trolley hat Lichter, und wir gehen zu allen Nachbarn in meiner Heimatstadt und sehen uns all ihre Lichter[dekorationen] an. Manchmal gibt es heißen Kakao und ich bin wie der Grinch gekleidet."

"Und es wird super lustig sein. Wir werden an die Türen der Leute klopfen und ein paar Weihnachtslieder singen", so Katy Perry, die mit ihrer Familie in Montecito eine 15-Millionen-Dollar-Villa bewohnt.