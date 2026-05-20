Prinzessin Kates neues Kapitel in entscheidendem Moment für die Monarchie

Prinzessin Kate zog sich im Frühjahr 2024 aufgrund einer Krebserkrankung aus der Öffentlichkeit zurück. Nach Abschluss ihrer Chemotherapie im Spätsommer nahm sie nach und nach wieder öffentliche Termine wahr. Inzwischen ist die Princess von Wales wieder voll im Einsatz - und wie es wirkt, selbstsicherer und souveräner denn je.

Kürzlich hatte Prinz Williams Ehefrau erstmals nach ihrer Krebserkrankung eine Auslandsreise angetreten. Am 13. und 14. Mai absolvierte die dreifache Mutter einen Solo-Besuch in Reggio Emilia in Italien. Im Mittelpunkt der Reise stand ihr Engagement für frühkindliche Bildung.

Kates Rückkehr auf Weltbühne markiert neues Kapitel

Angesichts der jüngsten Entwicklungen im Königspalast, der "Degradierung" von Andrew Mountbatten-Windsor zum Bürgerlichen und kritischen Fragen der Öffentlichkeit, wie viel König Charles III. und die verstorbene Queen Elizabeth II. über die Verbindungen des ehemaligen Duke of York zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gewusst haben, könnte Kates vollständiges Comeback für Adelsexperten zu keinem besseren Moment stattfinden.

Kates Präsenz auf dem royalen Parkett und ihre Beliebtheit gelten nun als wichtiger denn je für die Zukunft der Monarchie.