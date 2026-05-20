Prinzessin Kates neues Kapitel in entscheidendem Moment für die Monarchie
Prinzessin Kate zog sich im Frühjahr 2024 aufgrund einer Krebserkrankung aus der Öffentlichkeit zurück. Nach Abschluss ihrer Chemotherapie im Spätsommer nahm sie nach und nach wieder öffentliche Termine wahr. Inzwischen ist die Princess von Wales wieder voll im Einsatz - und wie es wirkt, selbstsicherer und souveräner denn je.
Kürzlich hatte Prinz Williams Ehefrau erstmals nach ihrer Krebserkrankung eine Auslandsreise angetreten. Am 13. und 14. Mai absolvierte die dreifache Mutter einen Solo-Besuch in Reggio Emilia in Italien. Im Mittelpunkt der Reise stand ihr Engagement für frühkindliche Bildung.
Kates Rückkehr auf Weltbühne markiert neues Kapitel
Angesichts der jüngsten Entwicklungen im Königspalast, der "Degradierung" von Andrew Mountbatten-Windsor zum Bürgerlichen und kritischen Fragen der Öffentlichkeit, wie viel König Charles III. und die verstorbene Queen Elizabeth II. über die Verbindungen des ehemaligen Duke of York zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gewusst haben, könnte Kates vollständiges Comeback für Adelsexperten zu keinem besseren Moment stattfinden.
Kates Präsenz auf dem royalen Parkett und ihre Beliebtheit gelten nun als wichtiger denn je für die Zukunft der Monarchie.
Dass sich Kate nicht nur in Großbritannien, sondern auch international ungebrochener Popularität erfreut, war bei ihrem Italien-Besuch offensichtlich.
Als die Prinzessin von Wales am 13. Mai die Piazza Prampolini in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia betrat, hatten sich Tausende von Menschen unterhalb des Rathauses versammelt, um die zukünftige Königin mit Jubelrufen wie "Kate!" und "Bellissima!" willkommen zu heißen. Menschen streckten ihr die Arme entgegen, um sie zu begrüßen und versuchten, Fotos von ihr zu erhaschen.
Die Reise, bei der Kate wie ein Popstar gefeiert wurde, markierte ihre lang ersehnte Rückkehr auf die Weltbühne – "und den Beginn eines folgenreichen neuen Kapitels für Kate und die Monarchie selbst", so das Magazin People.
Zentrale Figur für Monarchie
"Sie weiß, dass die Augen der Welt auf sie gerichtet sind", zitiert das US-Magazin Ailsa Anderson, die ehemalige Pressesprecherin von Königin Elizabeth, in einem neuen Titelinterview. "Es ist ein klares Signal, dass sie wieder im Rampenlicht steht."
Dass König Charles an Kates erstem Tag in Italien eine Rede vor dem Parlament hielt, ging bei der medialen Berichterstattung fast unter. Kate dominierte die Schlagzeilen weltweit.
Und dies zeige, dass die ehemalige Bürgerliche inzwischen eine zentrale Figur für die Popularität der Monarchie ist.
"Absoluter Publikumsmagnet, wo immer sie auch hinkommt"
"Es ist unbestritten, dass allen Beteiligten die Ausstrahlung der Prinzessin [während ihrer Auszeit vom Rampenlicht] gefehlt hat. Sie ist ein absoluter Publikumsmagnet, wo immer sie auch hinkommt", sagt Russell Myers, Autor von "William & Catherine: The Intimate Inside Story". "Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für ihre Rückkehr", ist sich der Adelsexperte sicher. Ihre jüngsten Auftritte zeigen, dass es für die Rolle der künftigen Queen keine bessere Besetzung geben könnte.
"Sie ist unsere zukünftige Königin", kommentiert Myers Kates Aufstieg. "Wie Königin Elizabeth schon sagte: Man muss gesehen werden, damit einem geglaubt wird. Sie ist glamourös, sie ist wunderschön. Sie ist warmherzig und zugänglich. Nach dem erfolgreichen Besuch des Königs in den USA legen William und Kate noch eine Schippe drauf."
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