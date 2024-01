Kate und König Charles verbringen gesamtes Wochenende im Spital

Bei der gutartigen Prostata-Vergrößerung von König Charles handelt sich um eine häufige und gut therapierbare Erkrankung. Dem britischen Gesundheitsdienst NHS zufolge ist nach diesem Eingriff ein Klinikaufenthalt von bis zu drei Tagen üblich.

Camilla besuchte Charles mehrfach

Dem König geht es dem Vernehmen nach gut. Auch Königin Camilla (76), die auch am Sonntag wieder zum Besuch in dem Krankenhaus gesehen wurde, hatte britischen Medien zufolge kurz nach der OP gesagt, Charles sei wohlauf. Auf Bildern, die sie in einem Auto nach Verlassen der Klinik am Samstag zeigten, schien sie zu lächeln. Laut dem People-Magazin habe Camilla Charles nach dem Eingriff drei Mal binnen 24 Stunden besucht.

Berichten zufolge soll Charles seiner Schwiegertochter einen Besuch abgestattet haben, bevor er operiert wurde. Woran Kate litt, war zunächst nicht bekannt. Es soll sich nicht um Krebs handeln. Doch die Dauer ihres Krankenhausaufenthalts lässt befürchten, dass es kein ganz einfacher Eingriff gewesen sein dürfte. Sie wird Palastangaben erst nach Ostern wieder öffentliche Termine wahrnehmen.