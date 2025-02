Karibik-Reise: Der bisher provokanteste Auftritt von Prinzessin Kate

Beruflich hatten der Thronfolger und seine Frau 2022 ebenfalls einen Karibik-Reise unternommen. Das Paar war damals anlässlich des 70. Thronjubiläums der inzwischen verstorbenen Queen Elizabeth II. unterwegs.

Damals legte das royale Paar eine Reihe ungewohnt ausgelassener Auftritte hin. So tanzten William und Kate unter anderem in Belize vergnügt mit Einheimischen. Vor allem Kate wirkte bei ihren Reiseterminen entspannter als sonst. Auf Jamaika versprühte die dreifache Mama regelrecht Urlaubsfeeling, als sie sich in einem untypisch offenherzigen Sommerkleid am Trommelspiel versuchte.

Kate pfiff in der Karibik auf Kleiderregeln der Queen

Kate lachte in einer Tour, als sie sich beim gemeinsamen Musizieren in Kingston, der Geburtsstadt von Bob Marley, ablichten ließ. Für gewöhnlich muss sich die Prinzessin an eine strenge Kleiderordnung halten. Sogar die Art der Unterwäsche wurde der ehemaligen Bürgerlichen abgeblich von der Queen vorgeschrieben. Ihre Majestät soll Kate einst sogar eine Stilberaterin verordnet haben, weil sie ihre Rocklänge als zu kurz und daher unangebracht empfand. Ohne Strumpfhose sieht man die Prinzessin zudem selten. Royal-Expertin Victoria Arbiter behauptete gegenüber Insider sogar, dass man "niemals einen Royal ohne seine hautfarbenen Strümpfe sehen" dürfe.