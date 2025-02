Bei den Royals läuteten endlich wieder die Hochzeitsglocken

Die stilvolle Hochzeit fand in London am romantischsten Tag des Jahres statt: am 14. Februar. Knatchbulls Schwester Daisy teilte ein romantisches Foto in einer zeitlich begrenzten Instagram-Story, auf dem das glückliche Ehepaar küssend und unter Konfettiregen vor dem Standesamt zu sehen ist. Die Fotos können Sie hier sehen.