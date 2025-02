Adelsexpertin: Prinz William war vor Kate alles andere als romantisch

Auch bei den britischen Royals wurde der Valentinstag vor einigen Tagen gefühlsbetont zelebriert. "Romantik liegt in der Luft", schrieb die Nachrichtenagentur PA über die Beiträge von Thronfolger Prinz William und seiner Frau Prinzessin Kate sowie von Prinz Harry und Herzogin Meghan in den sozialen Medien. Die beiden royalen Paare verbreiteten Fotos, auf denen jeweils ein Kuss zu sehen ist.

Allzu emotional sei William aber nicht immer gewesen. Erst als er mit Kate zusammenkam, soll es mit der Romantik losgegangen sein, berichtet die britische Boulevardzeitung Daily Mail. Demnach soll ausgerechnet Prinz Harry Williams privates Defizit auf dessen Hochzeit mit Kate in seiner Rede thematisiert haben.

Koch William

William und Kate sind seit 2011 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. "William hatte nicht eine einzige romantische Faser in seinem Körper, bevor er Kate kennenlernte", habe Harry der Adelsexpertin Katie Nicholl zufolge verraten. Kate kam im der Vergangenheit selbst schon auf das Thema zu sprechen - und zwar im Jahr 2019 im Rahmen einer BBC-Show, bei der sie mit William auftrat. Zu der britischen Kochbuchautorin und TV-Persönlichkeit Mary Berry habe Kate der Daily Mail zufolge gesagt, dass William früher "immer alle möglichen Gerichte gekocht" habe. "Ich glaube, das war, als er versucht hat, mich zu beeindrucken, Mary", so Kate. "Dinge wie Bolognese-Soße." Auf die Frage, ob sich Williams Vorliebe für das Kochen auch in der Ehe fortgesetzt habe, habe Prinzessin Kate entgegnet: "Manchmal tatsächlich - er macht sehr gutes Frühstück."