Rache an Meghan? Ehemalige beste Freundin könnte mit Enthüllungsbuch zuschlagen
- Meghan Markle und Jessica Mulroney haben seit 2020 keinen Kontakt mehr, nachdem Mulroney mit Rassismusvorwürfen konfrontiert wurde.
- Medien spekulieren, dass Mulroney ein Enthüllungsbuch über ihre Freundschaft mit Meghan planen könnte, was von ihr jedoch dementiert wird.
- Insider berichten, dass trotz Dementi weiterhin Spannungen zwischen den ehemaligen Freundinnen bestehen und Meghan sich Sorgen machen könnte.
Sie galten einst als beste Freundinnen, heute sollen Herzogin Meghan und die Stylistin Jessica Mulroney aber keinen Kontakt mehr pflegen. Bereits 2020 wurde berichtet, Meghan hätte sich von ihrer ehemaligen Vertrauten distanziert.
Herzogin Meghan: Kein Kontakt mehr zu ehemaliger besten Freundin
Nachdem sich die Stylistin damals mit Rassismusvorwürfen konfrontiert sah, war diese nicht nur ihren Job als Modeberaterin für die kanadische Kaufhauskette "Hudson's Bay" los. Auch Mulroneys Hochzeitsshow "I Do, Redo" im kanadischen Fernsehen wurde eingestampft. Obendrein soll ihre Freundin Meghan ihr den Kontakt gekündigt haben. Und das, obwohl Mulroney bei der Hochzeit der ehemaligen Schauspielerin mit Harry sogar Ehrengast war.
Nun berichten britischen Medien, dass Jessica Mulroney mit Prinz Harrys Ehefrau noch eine Rechnung offen haben dürfte, welche Meghan unter Umständen teuer zu stehen kommen könnte.
Plant Jessica Mulroney ein Enthüllungsbuch?
Mulroney soll am Boden zerstört gewesen sein, als ihre Freundschaft mit Meghan im Jahr 2020 endete.
Jetzt wird berichtet, die Stylistin könnte möglicherweise in einem Enthüllungsbuch über ihre ehemalige Vertraute auspacken.
Demnach waren vergangene Woche in den USA Gerüchte aufgekommen, dass Mulroney möglicherweise ein Buch über die Herzogin von Sussex planen könnte. Die Verleger würden mit einem Vorschuss von über einer Million Dollar locken.
Eine Quelle sagte daraufhin dem Mirror: "Die Verleger wollen Jessicas brisante Geschichte in die Finger bekommen. Sie könnte einen siebenstelligen Dollarbetrag verlangen, je nachdem, was sie zu sagen bereit ist."
Das Interesse an Mulroneys Sichtweise und ihrer Zeit im Rampenlicht des Königshauses, als sie mit Meghan befreundet war, sei "riesig", führte der Insider weiter aus. "Die Leute würden sich sofort Jessicas Buch kaufen, um zu erfahren, was wirklich zwischen ihnen vorgefallen ist. Ihre Geschichte ist die wahre Geschichte, die die Beobachter des Königshauses lesen wollen und nach der sie verlangen."
"Wenn sie den Buchvertrag abschließt, könnte Jessica endlich erklären, was damals wirklich passiert ist, und alle falschen Erzählungen richtigstellen, die über sie gesponnen wurden", behauptet ein weiterer Insider.
Doch was ist an den Gerüchten wirklich dran?
Wenig, schenkt man Mulroney Glauben. Die Stylistin soll jedenfalls gegenüber der Daily Mail klagerstellt haben, "absolut nicht" an einer Autobiografie zu arbeiten.
Einer ihr nahestehenden Quelle zufolge könnte es trotz ihres öffentlichen Schweigens aber immer noch Ressentiments gegenüber der Herzogin von Sussex geben. "Sie war traurig, dass ihre Freundschaft zu Ende war. Jessica weiß, wo die Leichen begraben sind. Meghan wird sich Sorgen machen", sagte der Insider gegenüber der Dail Mail.
