Rache an Meghan? Ehemalige beste Freundin könnte mit Enthüllungsbuch zuschlagen

Sie galten einst als beste Freundinnen, heute sollen Herzogin Meghan und die Stylistin Jessica Mulroney aber keinen Kontakt mehr pflegen. Bereits 2020 wurde berichtet, Meghan hätte sich von ihrer ehemaligen Vertrauten distanziert. Herzogin Meghan: Kein Kontakt mehr zu ehemaliger besten Freundin Nachdem sich die Stylistin damals mit Rassismusvorwürfen konfrontiert sah, war diese nicht nur ihren Job als Modeberaterin für die kanadische Kaufhauskette "Hudson's Bay" los. Auch Mulroneys Hochzeitsshow "I Do, Redo" im kanadischen Fernsehen wurde eingestampft. Obendrein soll ihre Freundin Meghan ihr den Kontakt gekündigt haben. Und das, obwohl Mulroney bei der Hochzeit der ehemaligen Schauspielerin mit Harry sogar Ehrengast war. Nun berichten britischen Medien, dass Jessica Mulroney mit Prinz Harrys Ehefrau noch eine Rechnung offen haben dürfte, welche Meghan unter Umständen teuer zu stehen kommen könnte.

Plant Jessica Mulroney ein Enthüllungsbuch? Mulroney soll am Boden zerstört gewesen sein, als ihre Freundschaft mit Meghan im Jahr 2020 endete. Jetzt wird berichtet, die Stylistin könnte möglicherweise in einem Enthüllungsbuch über ihre ehemalige Vertraute auspacken. Demnach waren vergangene Woche in den USA Gerüchte aufgekommen, dass Mulroney möglicherweise ein Buch über die Herzogin von Sussex planen könnte. Die Verleger würden mit einem Vorschuss von über einer Million Dollar locken. Eine Quelle sagte daraufhin dem Mirror: "Die Verleger wollen Jessicas brisante Geschichte in die Finger bekommen. Sie könnte einen siebenstelligen Dollarbetrag verlangen, je nachdem, was sie zu sagen bereit ist."