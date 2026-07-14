Huch, das ging ja schnell: Monaco-Zwillinge schon fast so groß wie Tante Stéphanie

Wie die Zeit vergeht: Jacques und Gabriella von Monaco werden im Dezember zwölf Jahre alt und scheinen in letzter Zeit einen ziemlichen Wachstumsschub erlebt zu haben. Ihrer Mama, deren Körpergröße auf 1,77 Meter geschätzt wird, reichen sie bereits bis über die Schultern. Ihrem 1,81 Meter großen Papa reichen sie schon bis zur Schulter. Was die Größe betrifft, scheinen die Geschwister also ganz nach ihren Eltern zu kommen. Bereits bei ihren jüngsten Auftritten mit ihren Eltern, Albert II. und Charlène von Monaco, fiel auf, wie hochgewachsen die beiden mittlerweile schon sind.

Jacques und Gabriella wachsen schnell heran Noch ersichtlicher wurde dies, als sich die Zwillinge vor wenigen Tagen bei einem offiziellen Termin zeigten, bei dem auch ihre Tante Stéphanie von Monaco anwesend war.

Der Fürst von Monaco eröffnete Anfang dieser Woche in Begleitung seiner Frau und seiner Kinder sowie seiner Schwester Stéphanie den neuen Themenbereich im Europa-Park, der dem Fürstentum Monaco gewidmet ist. Auf Instagram veröffentlichte der Palast Fotos von dem Event. Auf zwei der Bilder posieren Jacques und Gabriella von Monaco in unmittelbarer Nähe ihrer Tante. Dabei sticht ins Auge: Die Geschwister sind inzwischen fast so groß wie Stéphanie, die 1,70 Meter groß sein soll. Zu sehen hier: