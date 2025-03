In welcher Ehe-Situation Kate und William einen Schiedsrichter brauchen

Der britische Thronfolger William und Prinzessin Kate sind seit 2011 verheiratet. Sie haben drei gemeinsame Kinder - Prinz George , Prinzessin Charlotte und Prinz Louis - und präsentieren sich in der Öffentlichkeit gerne als geschlossene Einheit. Es wirkt, als könnte nichts uns niemand das künftige Königspaar Großbritanniens jemals entzweien.

Und doch trennen sie in sportlichen Belangen manchmal (kleine) Welten. So auch am Wochenende, wo das Ehepaar im walisischen Cardiff ein Rugby-Turnier besuchte.