Hitzewelle: König Charles III. kämpft mit ungewöhnlichen Maßnahmen dagegen an

Temperaturen über 30 Grad Celsius werden derzeit in London gemessen. Das geht natürlich auch an König Charles III. (77) nicht spurlos vorüber. Und da schlug die traurige Ironie des Schicksals zu. Denn ausgerechnet bei einem Event zum Klimawandel war es so heiß, dass der Monarch schwer zu kämpfen hatte. Die historischen Räumlichkeiten des St. Jame’s Palace sind nicht gekühlt, weshalb ein hochrangiger Mitarbeiter (Tony Johnstone-Burt, Master of the Household) des britischen Staatsoberhauptes immer wieder mit einem elektrischen Handventilator für ein bisschen Abkühlung sorgte. Einige Fotos zeigen Charles III. auch stark schwitzend, mit einem Tuch wischt er sich über das Gesicht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © via REUTERS/Yui Mok Die Hitze machte König Charles III. sichtlich zu schaffen

Laut der britischen Zeitung Mirror wurden im Vorfeld der Veranstaltung gesundheitliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Energieminister Ed Miliband betonte in seiner Ansprache, dass medizinisches Personal angefordert wurde, wie auch ein klimatisierter Ruheraum, in den man sich zurückziehen könne. "Die Tatsache, dass wir das hier in Großbritannien im Juni tun müssen, sagt schon einiges über die Umstände aus, in denen wir uns befinden. Das war früher nicht normal, aber leider ist es jetzt die neue Normalität."

Wenn die Menschheit jetzt nicht bald handeln würde, könne dies noch der kühlste Sommer der kommenden Jahre sein. Trotz der hohen Temperaturen zog König Charles III. das volle Programm durch. Bereits am Vormittag hat er sich mit einem afghanischen Frauen-Cricket-Team getroffen. Der Termin hätte eigentlich in den Gärten von Clarence House stattfinden sollen, wurde dann aber doch in die Innenräume verlegt. Später besuchte er auch noch eine Kampfsportschule, wo ihm ein weißer Gürtel überreicht wurde, den er kurzerhand zum Fächer umfunktionierte.