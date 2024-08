Herzogin Meghans ungewöhnlicher Geburtstags-Wunsch

Meghan enthüllte in ihrem alten Lifestyle-Blog eine Sache, die sie jedes Jahr anlässlich ihres Geburtstags tut. Sie erzählte, dass sie ihren Geburtstag nutzt, um Vorsätze für sich selbst zu verfassen – und niederzuschreiben, was sie im kommenden Jahr zu sehen hofft.

Was Meghan an ihren Geburtstagen wichtig ist

Die ehemalige Schauspielerin verriet einst in ihrem früheren Blog "The Tig", dass sie spannende Erlebnisse gegenüber materiellen Geschenken bevorzugt.

Und wie Meghan weiter enthüllte, hätte sie selbst an jedem Geburtstag den gleichen Wunsch: "Mehr Überraschungen, mehr Abenteuer, mehr Möglichkeiten zum Wachsen, mehr Tage voller Kichern und frecher Witze, mehr köstliche Mahlzeiten und mehr Inspiration. Immer mehr Inspiration."

Im Jahr 2014, als Meghan ihren 33. Geburtstag feierte, nutzte der einstige "Suits"-Star seinen Blog allerdings, um einen etwas anderen Wunsch zu äußern. Dieses Mal schrieb Meghan nieder, was sie sich von ihren Fans zu ihrem Geburtstag wünschte: "Also zu meinem Geburtstag wünsche ich mir Folgendes als Geschenk: Ich möchte, dass du nett zu dir selbst bist. Dass du dich selbst herausforderst. Ich möchte, dass du aufhörst zu lästern, Essen zu probieren, vor dem du dich fürchtest. Jemandem einen Kaffee kaufen nur um zu sagen, dass du diese Person liebst. Und es dir dann gleich wieder selbst zu sagen."

"Ich möchte, dass du dein Glück findest. Das habe ich. Und es hat sich noch nie so gut angefühlt", schrieb Meghan damals.

"The Tig" war drei Jahre lang aktiv, während Meghan noch als Schauspielerin in der US-Serie "Suits" mitspielte. 2017, in dem Jahr, in dem sich Meghan mit Harry verlobte, wurde ihr Blog geschlossen.