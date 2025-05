Halbbruder von Herzogin Meghan veröffentlicht Enthüllungsbuch

Bei Harry und Meghan mag einfach keine Ruhe einkehren: Während Erstgenannter vergangene Woche mit einem Interview, in dem er einmal mehr seinem Vater King Charles III. vorwarf, keinen Kontakt haben zu wollen , für Aufregung sorgte, stehen nun wohl bald bei Meghan die nächsten Skandal-Schlagzeilen an: Denn ihr Halbbruder Thomas Markle Jr. plant, ein Enthüllungsbuch über sie zu veröffentlichen.

"Ich arbeite daran. Es kommt raus", verriet Markle in einem Interview mit der britischen Zeitung Mirror. Das Buch sei bereits in der finalen Phase. Und er ist sich jetzt schon sicher, dass es ein Verkaufsschlager werden wird: "Wenn mein Buch fertig ist, wird es ganz schnell weggeschnappt werden."

Laut ihrem Bruder will Meghan nur Mitleid erregen

Vielmehr sei es ihm ein großes Anliegen, Meghans vermeintliche Lügen über ihre Kindheit aufzudecken und Falschaussagen geradezurücken. So behauptete Meghan in der Neflix-Dokuserie "With Love, Megah" beispielsweise, sie sei ein "Schlüsselkind" gewesen, das aufgrund von familiärem Geldmangel mit Fast Food und Fertiggerichten aufgewachsen sei.

Kompletter Unsinn, meinte Thomas Markle Jr. schon Anfang des Jahres in einem Interview: "Das ist nur eine weitere dieser Quatschgeschichten, die sie der königlichen Familie verkauft hat, um Mitleid zu erregen. Wir waren nicht arm. Sie musste nicht jeden Cent (...) zusammenkratzen." Und: "Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass sie mir Leid tut und ich mich für sie schäme." Er habe es zudem nicht übers Herz gebracht, die Serie seinem 80-jährigen Vater Thomas Markle zu zeigen.

Thomas Markle Jr. lebt aktuell gemeinsam mit seinem schwer herzkranken Vater auf den Philippinen. Seit vielen Jahren haben beide (sowie Thomas' Schwester Samantha, 60) ein sehr schlechtes Verhältnis zu Meghan, Markle Sr. war zudem nicht bei Meghans und Harrys Hochzeit. Der Grund waren Paparazzi-Fotos, für die er kurz zuvor posierte. Seine Enkelkinder (Archie, 6, und Lilibet, 3) hat Markle Sr. angeblich bis heute nicht persönlich kennengelernt.