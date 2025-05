Adelsexperte: Prinzessin Charlotte kommt nach ihrer Uroma Queen Elizabeth

Mit einer pompösen Militärparade hat Großbritannien am Montag die mehrtägigen Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Siegs über Nazi-Deutschland eingeleitet. Vor den Augen von König Charles III. , Königin Camilla sowie Prinz William , Prinzessin Kate und deren Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) marschierten Hunderte Uniformierte über die Prachtstraße "The Mall" im Zentrum Londons.

Ähnliche Szenen spielten sich am 8. Mai 1945 ab. Die 2022 gestorbene Queen Elizabeth II. verriet einst, dass sie sich damals als 19-jährige Prinzessin nach Auftritten auf dem Balkon unerkannt unter die Feiernden auf der Straße gemischt hatte. "Es war einer der denkwürdigsten Abende meines Lebens", sagte sie später. Die Queen war für ihren Humor, aber vor allem für ihre eiserne Disziplin und ihr Pflichtbewusstsein bekannt.

Routinierte Charlotte

Ihre Urenkelin Prinzessin Charlotte ähnele ihr; sie komme im Gegensatz zu ihrem zurückhaltenden großen Bruder George oder den grimassenschneidenen Louis nach er "verantwortungsvollen" Queen Elizabeth, sagte der Adelsexperte und Autor Robert Hardman im Gespräch mit dem US-People-Magazin.

"Man kann definitiv Züge ihrer Urgroßmutter erkennen", so Hardman. Charlotte habe - wie die verstorbene Königin - einen "praktisch orientierten gesunden Menschenverstand". Sie sei "nicht kameragierig, sondern solide und verantwortungsvoll". Eine namentlich nicht Quelle verriet People, dass sich Prinzessin Charlotte "bei königlichen Veranstaltungen wie eine Ente im Wasser verhält".

Weit weg von Palast und Prunk und mit einem Lächeln, Rucksack auf dem Rücken und in auffällig gemusterter Jacke in Tarnfarben hatte sich Charlotte am 2. Mai auf einem Foto zu ihrem zehnten Geburtstag gezeigt.