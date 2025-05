Harrys peinliche Türklopf-Aktion: Verzweifelte Suche nach alten Freunden in London

Während seines Aufenthalts in England im März soll Harry vor dem Haus eines Fremden gesichtet worden sein, sein Handy am Ohr. Er soll an Türen an entgegengesetzten Enden der Straße geklingelt und geklopft haben. "Wen suchte er?", fragte man sich.

Von Freunden im Stich gelassen?

Ein Anwohner glaubt, der Prinz habe versucht, sich entweder dann an Vaughans Eltern oder einen seiner Freunde zu wenden, der am Ende der Straße wohnte. Doch Harry wurde enttäuscht: "Die Leute, die er kannte, sind schon lange weg und woanders hingezogen."

Kurz: Es scheint, als hätte Harry, der seinen britischen Zweitwohnsitz Frogmore Cottage bereits vor einer geraumen Zeit auf Geheiß seines Vaters aufgeben musste, keine Anlaufstelle mehr in seiner Heimat.

"Ich glaube, er hat die Hausnummern verwechselt. Ich fragte mich, was er in unserer Straße trieb", berichtet ein Anrainer. "Ein Pub, den ein Freund von ihm betreibt, ist ganz in der Nähe – ich nehme an, er ist einfach von dort hierhergelaufen", behauptet ein Augenzeuge. Es heißt, Prinz Harrys Türklopf-Aktion sei sogar in der WhatsApp-Gruppe der Anwohner erwähnt worden. Der Herzog von Sussex sei in der Gegend kein Unbekannter. "Er wurde schon früher in der Gegend gesehen. Er hat früher in einem Pub die Straße runter getrunken", wird eine Quelle zitiert.