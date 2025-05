Tom Hardy enthüllt gesundheitliche Probleme: "Wird nicht besser werden"

Seit Privatleben hält der britische Schauspieler Tom Hardy , der für seine schauspielerische Leistung in "The Revenant" an der Seite von Leonardo DiCaprio für einen Oscar nominiert wurde, für gewöhnlich weitgehend unter Verschluss.

Tom Hardy: Zwei Knie-OPs und Bandscheibenvorfall

In einem neuen Interview mit Esquire sprach Hardy über die Pressetour zu dem Film "Venom: The Last Dance", in dem er die Hauptrolle spielte, ausführender Produzent und Co-Autor war, die stattfand, als der Film im Oktober letzten Jahres auf Netflix erschien.

Es war eine stressige Zeit für den vielgelobten Charakterdarsteller: Nach dem Ende der anschließenden Promotour für "The Last Dance" im Dezember 2024 begann er sofort mit den Dreharbeiten zu "MobLand" in London.