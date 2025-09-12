Nach einigen Tagen in London wird Prinz Harry dem Vernehmen nach am Donnerstag wieder in die USA reisen und somit zu seiner Familie, Ehefrau Meghan (44), Sohn Archie (6) und Tochter Lilibet (4), zurück. Für seine Kinder hat der 40-Jährige ein ganz besonderes und vor allem emotionales Geschenk im Gepäck.

Harry ist Schirmherr von "WellChild" Am 8. September, dem Todestag von Queen Elizabeth II. nahm Harry als Schirmherr von "WellChild" an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teil. "'WellChild' ist die nationale britische Kinderhilfsorganisation, die es Kindern und Jugendlichen mit komplexen medizinischen Bedürfnissen ermöglicht, nach Möglichkeit zu Hause statt im Krankenhaus zu leben", ist auf der Homepage zu lesen. Dieses Jahr feierte "WellChild" ihr 20-jähriges Jubiläum.

"Das beste Geschenk überhaupt" Klar, dass sich Harry für diesen Termin viel Zeit nahm. Vor der Preisverleihung (es werden sowohl Kinder als auch Pflegepersonal geehrt) traf sich Harry mit den Nominierten, um mit ihnen zu plaudern und sich ihre individuellen Geschichten anzuhören. Unter den Nominierten war auch die neunjährige Gwen Foster (die schließlich auch einen Preis gewinnen sollte). Das Mädchen nützt aufgrund einer Wirbelsäulenfehlbildung ("Spina bifida") und einer Hydrocephalus-Erkrankung einen Rollstuhl. Gwen und Harry freundeten sich sofort an und lieferten sich ein ausgelassen ein "Duell" mit Luftballonschwerten. Nicht nur Gwen, auch Harry zeigte sich dabei vergnügt und gut gelaunt. Dann kam ein besonders emotionaler Moment: Gwen überreichte dem Herzog von Sussex zwei Fußballtrikots ihres Lieblingsvereins – aber nicht für ihn, sondern für seine Kinder Archie und Lilibet, wie sie betonte. Harry war gerührt und begeistert zugleich: "Das ist das beste Geschenk überhaupt. Es ist cool, meine Kinder werden es lieben", wird er unter anderem vom britischen Nachrichtenportal Express zitiert.