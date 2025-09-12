Harry: Emotionales Geschenk für seine Kinder – und seltenes Statement über William
Nach einigen Tagen in London wird Prinz Harry dem Vernehmen nach am Donnerstag wieder in die USA reisen und somit zu seiner Familie, Ehefrau Meghan (44), Sohn Archie (6) und Tochter Lilibet (4), zurück. Für seine Kinder hat der 40-Jährige ein ganz besonderes und vor allem emotionales Geschenk im Gepäck.
Harry ist Schirmherr von "WellChild"
Am 8. September, dem Todestag von Queen Elizabeth II. nahm Harry als Schirmherr von "WellChild" an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teil. "'WellChild' ist die nationale britische Kinderhilfsorganisation, die es Kindern und Jugendlichen mit komplexen medizinischen Bedürfnissen ermöglicht, nach Möglichkeit zu Hause statt im Krankenhaus zu leben", ist auf der Homepage zu lesen. Dieses Jahr feierte "WellChild" ihr 20-jähriges Jubiläum.
"Das beste Geschenk überhaupt"
Klar, dass sich Harry für diesen Termin viel Zeit nahm. Vor der Preisverleihung (es werden sowohl Kinder als auch Pflegepersonal geehrt) traf sich Harry mit den Nominierten, um mit ihnen zu plaudern und sich ihre individuellen Geschichten anzuhören.
Unter den Nominierten war auch die neunjährige Gwen Foster (die schließlich auch einen Preis gewinnen sollte). Das Mädchen nützt aufgrund einer Wirbelsäulenfehlbildung ("Spina bifida") und einer Hydrocephalus-Erkrankung einen Rollstuhl. Gwen und Harry freundeten sich sofort an und lieferten sich ein ausgelassen ein "Duell" mit Luftballonschwerten. Nicht nur Gwen, auch Harry zeigte sich dabei vergnügt und gut gelaunt.
Dann kam ein besonders emotionaler Moment: Gwen überreichte dem Herzog von Sussex zwei Fußballtrikots ihres Lieblingsvereins – aber nicht für ihn, sondern für seine Kinder Archie und Lilibet, wie sie betonte. Harry war gerührt und begeistert zugleich: "Das ist das beste Geschenk überhaupt. Es ist cool, meine Kinder werden es lieben", wird er unter anderem vom britischen Nachrichtenportal Express zitiert.
Seltenes Statement über William
Auch die Rede Harrys bei der Preisverleihung war sehr gefühlsbetont. "Ich erinnere mich noch gut an meine allererste 'WellChild'-Verleihung vor 18 Jahren", so der Royal (laut dem Portal Sussex Express). "Ich betrat den Raum und innerhalb von etwa drei Minuten wurde mir zweierlei klar: Die Liebe und Energie im Raum waren förmlich spürbar, ebenso die Unvorhersehbarkeit! Und zweitens war ich völlig süchtig danach. Dieser Abend war seitdem ein Höhepunkt meines Jahres, und das alles verdanke ich euch (...)." Zudem betonte er: "An alle Mütter und Väter hier – ihr seid Superhelden. Vergesst das nie."
Witzig: Gegenüber einem Teenager, mit dem Harry vor der Verleihung sprach, ließ er offenbar seine Gefühle für Bruder Prinz William (43) auf humorvolle Weise durchblicken, berichtet Hello!. Harry fragte den Bub, der erzählte, dass er einen jüngeren Bruder habe: "Macht er dich verrückt?" Prompt beantwortete er die Frage selbst lachend: "Ach, wisst ihr was, Geschwister."
Während seines Aufenthalts in Großbritannien besuchte Harry auch das Imperial College London sowie das Jugendzentrum Community Recording Studio in Nottingham. Außerdem spendete er umgerechnet 1,27 Millionen Euro an "Children in Need – und zwar aus eigener Tasche. Auch kam es zu einem Treffen mit seinem Vater, König Charles III..
