"Geheimwaffe" der Royal Family wird 21: Lady Louise tritt in Kates Fußstapfen

Einst als "englische Rose" bezeichnet, feierte die Tochter der Herzogin Sophie von Edinburg und Prinz Edward am 8. November ihren 21. Geburtstag. Nach ihrem jüngeren Bruder James, Earl of Wessex , steht sie aktuell auf Platz 16 der britischen Thronfolge.

Lady Louise jobbte einst für 8 Euro die Stunde

Verwöhnt wurde die Queen-Enkelin von ihren Eltern nicht. Sie musste lernen, dass das Leben außerhalb des Palastes kein Honigschlecken ist. Wie die Daily Mail berichtete, arbeitete Lady Louise im Alter von achtzehn Jahren im Sommer mehrere Tage in der Woche für einen Mindestlohn in einem Gartencenter. Nach ihrer Matura verdient sie rund sieben Pfund pro Stunde, also etwa acht Euro – obwohl sie in einem 30-Millionen-Pfund-Herrenhaus in Bagshot Park, Surrey, lebt.

Als Kind des Sohnes eines Monarchen wäre Louise eigentlich berechtigt, die Prädikate Her Royal Highness und Princess zu führen. Sie führt auf Wunsch ihrer Eltern lediglich das ihr als Tochter eines Earl zustehende Höflichkeitsprädikat Lady. 2020 erklärte Louises Mutter, die damalige Countess of Wessex, Louise könne, wenn sie volljährig sei, selbst entscheiden, ob sie die höherrangigen königlichen Prädikate führen wolle

Gegenüber der Sunday Times erklärte Herzogin Sophie im Jahr 2021, dass sowohl Louise als auch Bruder James sich ihre Privilegien einmal selbst aufbauen werden müssen: "Wir versuchen, sie mit dem Verständnis zu erziehen, dass sie sehr wahrscheinlich für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen (...). Sie können sich ab 18 entscheiden, Titel zu verwenden, aber ich denke, das ist höchst unwahrscheinlich."

Louise wurde mit Esotropie geboren und wurde daher bereits mehrfach an den Augen operiert, um diese zu korrigieren. Sie besuchte zunächst die St George’s School am Windsor Castle. Anschließend besuchte sie von 2017 bis 2022 die St Mary’s School in Ascot, Berkshire.