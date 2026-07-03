Prinz William über seinen Vater: König Charles „hasst Fußball“

Die Liebe des britischen Prinzen William (44) zum Fußball ist allseits bekannt - von seinem Vater König Charles III. (77) hat er diese aber nicht vererbt bekommen. „Mein Vater hasst Fußball“, sagte der britische Thronfolger in dem US-Podcast „New Heights“ lachend auf die Frage, ob sein Vater ihn zu seinem Lieblingsverein Aston Villa gebracht habe. Seine Familie habe „keine besonders lange Fußballtradition“, so der 44-Jährige weiter.

Manche unterstützten zwar einen Verein, doch seine Liebe für den Fußball habe er durch Freunde entwickelt. Schulfreunde hätten ihn zu seinem ersten Spiel mitgenommen. Der Prince of Wales ist Schirmherr des englischen Fußballverbands FA und zeigt sich im Stadion immer wieder bei Spielen seines Lieblingsvereins Aston Villa oder dem englischen Nationalteam.