Fürstin Charlène gut gelaunt bei besonderem Termin

Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco haben in der Gemeinde Peille ein Tierheim eröffnet und laut Statement auf dem offiziellen Instagram-Account des Palastes dabei unter anderem die Einweihungsschilder des Gebäudes enthüllt. "Dieses 1675 Quadratmeter große Tierheim kann bis zu 40 Hunde und 50 Katzen in einer tierschutzfreundlichen Umgebung aufnehmen", heißt es in dem Posting.

Charlène liegt Tierschutz am Herzen

Die Fürstin ist in ihrer Heimat Südafrika etwa auch im Kampf gegen die Nashorn-Wilderei aktiv. Im Jahr 2021 verzögerte sich ihre Rückreise aus dem Land am Südzipfel Afrikas aufgrund einer Erkrankung, was zu Spekulationen um den Zustand ihrer Ehe führte. Örtlichen Medien hatte sie dann wenig später berichtet, ein vor ihrer Reise durchgeführter kieferchirurgischer Eingriff habe ihre Rückkehr nach Europa hinausgezögert. Beim Fliegen in großer Höhe könne sie den Ohrendruck nicht ausgleichen. Mehrfach wurde sie im Krankenhaus behandelt. Rund sechs Monate hatte Charlène damals in Südafrika festgesessen.