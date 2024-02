Fürstin Charlène: Seltener Auftritt mit ihrem (fast unbekanntem) Bruder

Bei ihrem jüngsten Termin präsentiert sich Fürstin Charlène in Begleitung ihres Ehemannes Fürst Albert II. und ihres Bruders Gareth Wittstock .

"Am Samstag, dem 24. Februar 2024, fand zum zweiten Mal eine Wohltätigkeitsgala zugunsten der Stiftung Princess Charlène de Monaco und der Kinder des Sportclubs von Courchevel statt", teilt der Fürstenpalast unter einer Reihe an Fotos von dem Event auf Instagram mit.

Die Wohltätigkeitsveranstaltung unter dem Ehrenvorsitz von Fürst Albert II. von Monaco und Sir James Arthur Ratcliffe fand in Anwesenheit von Fürstin Charlène von Monaco im Ineos Club House in Courchevel statt. Die gesammelten Einnahmen werden an die Princess Charlene Foundation und die Kinder des Courchevel Sports Club gespendet.